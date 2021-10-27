أسرة يمنية تعرضت لخداع الحوثيين وابتزازهم طيلة ست سنوات وفي النهاية حدث ما لم يكن متوقعا «صورة»

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-بلقيس

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عثر أحد المواطنين في حي الجحملية، وسط تعز، على جثة أخيه تحت أنقاض منزلهم بعد ست سنوات من التفاوض مع مليشيا الحوثي لإطلاق سراحه.

وقالت مصادر محلية إنه تم العثور على جثة نجيب أحمد الشجاع، الذي أقدم الحوثيون على تفجير منزله قبل ست سنوات في حي الجحملية، وسط تعز وهو بداخله.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي ظلت على مدى ست سنوات تُوهم أسرة الشجاع بوجوده في أحد سجونها أسيرا لغرض الابتزاز المالي، كان آخرها طلب مبلغ عشرين مليون ريال للإفراج عنه.

هذا وعُثر على الجثة بعد قيام أحد أبناء أسرة نجيب بالذهاب إلى ركام منزلهم المدمّر، للبحث عن أغراض منزلهم ليتفاجأ ببقايا جثة أخيه بين الأنقاض.