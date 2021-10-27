ناطق القوات المسلحة يقدم ملخصا بمستجدات القتال في 4 محافظات أبرزها مأرب وأين تدور المعارك تحديدا؟

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال الناطق الرسمي للجيش الوطني العميد الركن، عبده مجلي أن الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية يخوض معارك بطولية في مختلف جبهات محافظة مأرب استنزفت كل القدرات القتالية للمليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

وقال العميد مجلي في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، إن أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل يخوضون ملاحم بطولية، وينفذون عمليات هجومية ويفشلون المحاولات الحوثية.

واضاف "قواتنا حققت التقدم والسيطرة في عدة مواقع جنوب مأرب خصوصاً منطقتي علفاء وملعاء والمناطق المجاورة لهما، والتي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية".

ولفت في إيجازه إلى مصرع العشرات من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح ومقبوض عليه بينهم قيادات ميدانية.. مشيراً إلى أن مدفعية الجيش دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة عدد 8 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية وعدد من المعدات والأسلحة.

وقال"دمر الطيران المقاتل لتحالف دعم الشرعية بعشرات العمليات الجوية مدفع 23 م/ ط وعربتين bmb ومخزن أسلحة و10 عربات مدرعة و11 طقما قتالياً كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للمليشيات الحوثية.

وأكد العميد مجلي أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات عدة للمليشيات الحوثية، في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب.. لافتاً أن المليشيا تكبدت خسائر فادحة حيث سقط العشرات من عناصر وقياداتها بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي صرواح والمشجح على وجه التحديد.

وتابع "نفذت قواتنا في جبهة الكسارة عمليات إغارة وكمائن ناجحة ضد المليشيات الحوثية الانقلابية وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد واستعادت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة".

وبيّن أن مدفعية الجيش في الجبهات الغربية دمرت 5 عربات مدرعة و6 أطقم قتالية، بينما استهدف الطيران المقاتل لتحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة و8 أطقم قتالية.

المعارك في تعز

وفي محافظة تعز، شنت قوات الجيش في مديرية جبل حبشي جبهة العنين وكذلك في منطقتي حذران والصياحي، غرب مدينة تعز هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز المليشيات الحوثية، حيث أسفرت المعارك الهجومية عن استعادة مواقع هامة وإلحاق الخسائر البشرية والمادية للعدو الحوثي.

وأكد ناطق القوات المسلحة أن الجيش ما يزال يخوض معاركه الهجومية غربي تعز، محققاً التقدمات بشجاعة وثبات وعزيمة في مختلف الجبهات القتالية.

وذكر أن الجيش الوطني في الجبهة الشرقية لمدينة تعز ومحيط معسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة أفشل تسللات وهجمات للمليشيات الحوثية، تمكن خلالها من إلحاق خسائر فادحة في الارواح والعتاد للمليشيات الحوثية الإرهابية.

بيحان وعسيلان

وعن العمليات العسكرية في جبهات "بيحان وعسيلان" بمحافظة شبوة، أشار العميد مجلي أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذ عمليات هجومية ضد المليشيات الحوثية التابعة لإيران وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

وقال "حققت قواتنا انتصارات ومكاسب على الأرض وقضت على الأنساق الحوثية، بمختلف الأسلحة في جبال بيحان وعسيلان غربي المحافظة، والتي نتج عنها مصرع عشرات القتلى والجرحى".. مؤكداً تدمير 3 عربات مدرعة و4 أطقم قتالية ومعدات وأسلحة تابعة للمليشيات الحوثية بسلاح المدفعية.

كما أكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت عدداً من المواقع والتحصينات للعدو ودمرت 6 عربات قتالية و5 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية.

جبهة الجوف

ولفت ناطق القوات المسلحة أن جبهات محافظة الجوف، تتواصل فيها العمليات القتالية من الأعمال التعرضية، والكمائن المتواصلة ضد المليشيات الحوثية في جبهتي الجدافر وحويشيان.

وقال "تمكنت قواتنا من تحرير مناطق مهمة شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية وتم استعادة أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة".