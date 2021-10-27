جورج قرادحي يثير جدلا واسعا بتصريحات عن اليمن والحكومة الشرعية تحتج وتطالب حكومة لبنان بتحديد موقف واضح.. ماذا قال؟

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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استغرب معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، في الحكومة الشرعية، التصريحات الصادرة عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تعكس جهلاً فاضحاً بالشأن اليمني، وانحيازاً اعمى لمليشيا الحوثي الارهابية، وتجاهلا ًلدور نظام ايران واجندته التوسعية باليمن والمنطقة،في إدارة الانقلاب وتفجير الحرب وتقويض جهود التهدئة ووقف إطلاق النار واحلال السلام‏.

وقال معمر الارياني في تصريح لوكالة (سبأ) "ان مليشيا الحوثي وبايعاز وتخطيط ايراني هي من فجرت الحرب بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت فيه كل الأطراف السياسية والمكونات الوطنية بما فيها الحوثيين، وهي من تواصل رفض كل المبادرات وافشال كل الحلول السلمية للازمة"‏.

وعبر الارياني عن أسفه لتجاهل تلك التصريحات عمليات القتل الحوثي الممنهج لليمنيين منذ الانقلاب، واستهداف التجمعات السكنية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، والهجمات الارهابية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية‏.

وتساءل الارياني: اين ضمير الوزير قرداحي من الفضائع غير المسبوقة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين من قتل وحشي وتفجير ونهب للمنازل والممتلكات، ومن آلاف المختطفين في معتقلاتها من قيادات الدولة والسياسيين والصحفيين والاعلاميين والناشطين، ومن جرائم تجنيد الاطفال، واعتقال النساء واغتصابهن في سجون خاصة‏.

واضاف الارياني" كيف تجاهل الوزير قرداحي ان تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية جاء استجابة لطلب رسمي من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المنتخب من غالبية الشعب اليمني وبموجب الدستور اليمني، وانقاذا لليمن من انقلاب نفذته مليشيا عنصرية، تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتتحرك كاداة لتنفيذ الأجندة الايرانية‏.

ووجه الارياني السؤال للوزير قرداحي، من الذي فجر هذه الحرب، ومن المسئول عن استمرارها وعما خلفته من ضحايا ودمار وماساة إنسانية، ومن الذي يواصل التصعيد السياسي والعسكري رافضاً كل الجهود الدولية للتهدئة، ولماذا لا يترك الحوثي السلاح ويحتكم للعملية السياسية وصناديق الاقتراع اذا كان يمثل الأغلبية ؟!‏.

وأكد الارياني ان تلك التصريحات تعد انتهاكاً سافراً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الذي تحرص عليه اليمن في تعاملها مع دول العالم لا سيما العربية ولبنان على وجه الخصوص، وانها تتعارض مع نداءات المجتمع الدولي وآخرها البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن دعوة مليشيا الحوثي لوقف اطلاق النار دون قيد او شرط‏.

وطالب الارياني حكومة وشعب لبنان الشقيق بتحديد موقف واضح من تلك التصريحات التي تسيء لعلاقات البلدين، وتخالف الموقف الرسمي اللبناني والإجماع العربي والإقليمي والدولي في دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وكذا القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

ماذا قال قرداحي؟

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أثار الجدل بتصريحات حول حرب اليمن، حيث اعتبر أن "السعودية والإمارات يعتديان على الشعب اليمني"، وأن الحوثيين يمارسون "الدفاع عن النفس".

وقال قرداحي في تصريحات مسجلة لبرنامج "برلمان شعب" الذي يبث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

ثم اعترضه مقدم البرنامج، قائلا: "الحوثيون يطلقون الطائرات المفخخة المسيرة باتجاه الأراضي السعودية"، فرد قرداحي: "ونرى الأضرار التي تلحق بهم في بيوتهم وجنازاتهم وأفراحهم، وأنهم يقصفون بالطائرات.. حان الوقت لهذه الحرب أن تتوقف لأنها عبثية".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟"، ليرد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

وأثارت هذه التصريحات غضب السعوديين والإماراتيين، الذين استحضر بعضهم فيديو سابق لقرداحي وهو يشيد بالسعودية، واتهموه بمجاملة "حزب الله" اللبناني، لوجوده في الحكومة.