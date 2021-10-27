منحة هولندية لليمن بقيمة 9 ملايين دولار

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلنت الأمم المتحدة، امس الثلاثاء، تقديم الحكومة الهولندية منحة بقيمة 9 ملايين دولار؛ لتعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على الصمود، والحفاظ على أُسس التعافي وإعادة الإعمار باليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،.

وقال البيان "يرحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمساهمة السخية من وزارة الخارجية الهولندية بمبلغ تسعة ملايين دولار أمريكي".

وأفاد البرنامج الأممي بأن" التمويل سيعمل على تقديم المساعدة في إنشاء مشروع جديد مدته ثلاث سنوات، وهو "تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن"، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على الصمود، والحفاظ على أُسس التعافي وإعادة الإعمار".

وسيتم تنفيذ المشروع في أربع محافظات هي عدن حضرموت ، الحديدة وصنعاء حسب البيان.

وأضاف البيان "أدى الصراع العنيف في اليمن إلى انهيار العديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك مؤسسات سيادة القانون، ما أجبر اليمنيين على الاعتماد على الخدمات غير الفعّالة، والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة، بالإضافة الى شح المعدات وانخفاض قدرات الموارد البشرية".

وتابع "في ظل تفاقم انعدام الشمولية في صنع القرار وتفشي الفساد، أصبحت قدرة الشعب اليمني على العيش بأمان صعبة، وازدادت حاجتهم للوصول إلى خدمات العدالة الفعّالة