اشتداد المعارك في جبهات الجوبة والكسارة والطيران يدخل خطر المواجهة ومصادر تكشف خسائر المليشيات الحوثية

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أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، مقتل 85 مسلحا حوثيا في محافظة مأرب وسط اليمن.
وقال التحالف في بيان مقتضب "نفذنا 21 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بمنطقتي الجوبة والكسارة غربي مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأضاف أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 9 من الآليات العسكرية والقضاء على 85 عنصراً إرهابياً من الحوثيين"، دون تفاصيل أخرى.
بدوره، أفاد الجيش الوطني بأن" أفراده مسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، يخوضون معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي جنوبي محافظة مأرب".
وأضافالجيش الوطني في بيان أن "المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد