وزير الإعلام: تصريحات جورج قرداحي تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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قال وزير الإعلام معمر الإرياني ، الثلاثاء، إن تصريحات لنظيره اللبناني جورج قرداحي "تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني، وانحيازا أعمى لميليشيا الحوثي".

وأضاف الإرياني عبر تويتر أن تصريحات قرداحي تمثل "تجاهلا لدور نظام إيران وأجندته التوسعية باليمن والمنطقة، في إدارة الانقلاب وتفجير الحرب وتقويض جهود التهدئة ووقف إطلاق النار واحلال السلام".

وتابع: "نذكّر وزير الاعلام اللبناني أن ميليشيا الحوثي وبإيعاز وتخطيط إيراني هي من فجرت الحرب بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني، المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت فيه كل الأطراف السياسية والمكونات الوطنية بما فيها الحوثيين، وهي تواصل رفض كل المبادرات وافشال كل الحلول السلمية للأزمة".

وأوضح الإرياني أيضا أن ما قاله قرداحي يتجاهل "عمليات القتل الحوثي الممنهج لليمنيين".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك أنه وجّه سفير بلاده في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على تصريحات صادرة عن وزير الإعلام اللبناني قرداحي في أحد البرامج التلفزيونية.

وأضاف بن مبارك أن التصريحات "تعد خروجا عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة".

واعتبر رئيس وزراء لبنان ميقاتي أن ما صدر عن قرداحي "مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي