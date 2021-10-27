المملكة تدعم هذه الدولة بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اعلن الصندوق السعودي للتنمية عن صدور التوجيه الكريم بإيداع مبلغ ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية ودعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الصندوق حسب وسائل إعلام سعودية، أنه بالإضافة إلى ذلك فقد صدر التوجيه الكريم بتمويل تجارة المشتقات النفطية بمبلغ إجمالي قدره مليار ومئتي مليون دولار خلال السنة.

وبين الصندوق أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد موقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان الشقيقة.