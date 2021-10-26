وصول 166 عائلة يمنية لاجئة إلى ميناء ”بربرة“ الصومالي

الثلاثاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت السلطات الصومالية، الثلاثاء 26 اكتوبر/تشرين الأول، وصول عشرات اللاجئين اليمنيين إلى ميناء “بربرة” في جمهورية صوماليلاند.

وقالت منظمة “لمار” الأهلية الصومالية، إن “العشرات من اللاجئين اليمنيين وصلوا الإثنين إلى ميناء بربرة، حيت باتت جمهورية صوماليلاند واحدة من مراكز اللجوء للهاربين من جحيم الحرب”.

وحسب المنظمة، فإن عدد العائلات اليمنية التي وصلت إلى ميناء بربرة (166) شخص أغلبهم من الأسر اليمنية.

وأشارت إلى أنه كان في استقبالهم عدد من موظفي الهيئة الحكومية المختصة بشؤون اللاجئين والنازحين في صوماليلاند.

والجمعة، أعلنت السلطات الصومالية، وصول عشرات اللاجئين اليمنيين أغلبهم من النساء والأطفال لمدينة بوصاصو الساحلية، بولاية بونت لاند حيث استقبلتهم السلطات هناك”.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة “بوصاصو” تحتضن أكبر جالية يمنية في الصومال وذلك لقربها من البر اليمني.