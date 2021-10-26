نجاة قيادي إصلاحي وقائد جبهة ”الأقروض“ من محاولة اغتيال.. قتل مرافقه وأصيب آخر

الثلاثاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تعرض قائد جبهة الأقروض بمحافظة تعز، والقيادي بحزب الاصلاح، محمد العيد، الثلاثاء 26 اكتوبر/تشرين الأول، لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعت في سيارته.

وقالت مصادر محلية أن "عبوة ناسفة انفجرت في طقم محمد العيد قائد جبهة الأقروض جنوبي مدينة تعز (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)".

وأكدت أن "الانفجار أدى إلى استشهاد أحد أفراد الحراسة الخاصة للعيد، وهو محمد عبدالسلام عباس وإصابة مرافق آخر وسائق الطقم، كما قتل الطفل عيسى فتح محمد احمد العامري البالغ من العمر 12 عام، بينما كان مارا من المكان".

وتأتي الحادثة بعد ثلاثة أيام من إغتيال القيادي بحزب الاصلاح ضياء الحق الأهدل على أيدي مسلحين في شارع جمال وسط مدينة تعز.