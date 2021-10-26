التحالف يعلن عن خسائر بشرية كبيرة لحقت بالحوثيين اليوم في جبهتين بمحافظة مأرب تصريح المدرب أمين السنيني بعد خسارة المنتخب 3-0 أمام قطر وموعد المباريات القادمة السعودية تعلق على الأحداث الأخيرة في السودان وتحدد مع من تقف الفريق الركن علي محسن يتحدث أمام رؤساء عدة دول ومسئولين عرب وغربيين عن خطر الحوثيين وما يقومون به في الممرات المائية الدولية عودة الانترنت وشبكات الاتصال للخدمة في مأرب بعد انقطاع دام نحو 29 ساعة متواصلة وفاة أحد أقارب الرئيس هادي إثر وعكة صحية تفاصيل مصارع أفغاني يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي... والأخير: أنت إرهابي اليمن تعلن موقفا رسميا من انقلاب العسكر في السودان الأزهر يحسم الجدل حول حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان قطاع الإتصالات فرض جبايات باهظة وإجبار الملاك باالقوة على بيعها لقيادات حوثية
اعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن،مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في جبهتين بمحافظة مأرب.
وقال التحالف انه نفذ21 عملية في جبهتي الجوبة و الكسارة بمأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واعلن التحالف عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 85 عنصراً قتيلا اثر الضربات.
واضاف ايضا ان عمليات الاستهداف شملت تدمير 9 من الآليات العسكرية التابعة للمليشيات.