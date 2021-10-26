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التحالف يعلن عن خسائر بشرية كبيرة لحقت بالحوثيين اليوم في جبهتين بمحافظة مأرب

الثلاثاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب
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اعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن،مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في جبهتين بمحافظة مأرب.

وقال التحالف انه نفذ21 عملية في جبهتي الجوبة و الكسارة بمأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واعلن التحالف عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 85 عنصراً قتيلا اثر الضربات.

واضاف ايضا ان عمليات الاستهداف شملت تدمير 9 من الآليات العسكرية التابعة للمليشيات.

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