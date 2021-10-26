التحالف يعلن عن خسائر بشرية كبيرة لحقت بالحوثيين اليوم في جبهتين بمحافظة مأرب تصريح المدرب أمين السنيني بعد خسارة المنتخب 3-0 أمام قطر وموعد المباريات القادمة السعودية تعلق على الأحداث الأخيرة في السودان وتحدد مع من تقف الفريق الركن علي محسن يتحدث أمام رؤساء عدة دول ومسئولين عرب وغربيين عن خطر الحوثيين وما يقومون به في الممرات المائية الدولية عودة الانترنت وشبكات الاتصال للخدمة في مأرب بعد انقطاع دام نحو 29 ساعة متواصلة وفاة أحد أقارب الرئيس هادي إثر وعكة صحية تفاصيل مصارع أفغاني يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي... والأخير: أنت إرهابي اليمن تعلن موقفا رسميا من انقلاب العسكر في السودان الأزهر يحسم الجدل حول حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان قطاع الإتصالات فرض جبايات باهظة وإجبار الملاك باالقوة على بيعها لقيادات حوثية
أبدى أمين السنيني مدرب المنتخب الأولمبي اليمني، أسفه من الخسارة التي تلقاها فريقه أمام قطر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الاثنين، في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.
وفاز منتخب قطر الأولمبي على نظيره اليمني، بنتيجة (3-0)، على ستاد خليفة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23.
وقال أمين السنيني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نتمنى الخروج بنتيجة أفضل ولكنها كرة القدم، ونأمل أن نعوض هذه الخسارة في المباريات المقبلة ونقدم الأفضل".
وزاد: "لن نفقد الأمل وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل العودة وتحقيق نتائج أفضل، وأمامنا مباريات قادمة من الممكن أن نعوض فيها ما حدث اليوم، واجهنا منتخب قطر القوي ولم نستطع التعامل بشكل جيد مع مجريات المباراة".
وأشار مدرب المنتخب الأولمبي اليمني إلى أن الخسارة في المباراة الافتتاحية أمر غير جيد، مضيفًا: "علينا إغلاق ملف هذه المواجهة للتركيز فيما هو قادم".
ولم تطرأ تغييرات كثيرة على تشكيلة المدرب الوطني أمين السنيني خلال مواجهة قطر، عن تلك التي خاضت منافسات بطولة غرب آسيا التي جرت وقائعها بمدينة الدمام السعودية قبل عدة أسابيع، وقدم فيها المنتخب اليمني مستويات جيدة.
وسيكون باستطاعت ابناء، أمين السنيني تعويض هذه الخسارة في مباراتهم الثانية التي ستجمعهم مع المنتخب السوري يوم الخميس القادم،بينما سيختتم مشواره بمواجهة سيرلانكا يوم الأحد المقبل