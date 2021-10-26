السعودية تعلق على الأحداث الأخيرة في السودان وتحدد مع من تقف

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دعت وزارة الخارجية السعودية إلى التهدئة في السودان، وعدم التصعيد، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية.
كما أوضحت الوزارة في بيان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان، داعية إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة .
كذلك دعت للحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان.
وأكدت المملكة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه.
أتى هذا الموقف بعد أن شهدت الخرطوم فجر الاثنين حملة اعتقالات طالت وزراء ومسؤولين كبار بينهم رئيس الحكومة، ليعلن لاحقا الفريق الأول عبد الفتاح البرهان حل الحكومة، ومجلس السيادة.
كما أعلن قائد القوات المسلحة البرهان فرض حالة الطوارئ وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى كسر حالة الطوارئ هذه والنزول إلى الشوارع، بمسيرات وفعاليات مسائية مع الحفاظ على سلمية التحركات.