عودة الانترنت وشبكات الاتصال للخدمة في مأرب بعد انقطاع دام نحو 29 ساعة متواصلة

الثلاثاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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عادت ،اليوم الثلاثاء، خدمات الإنترنت وشبكات الإتصال للعمل في محافظة مأرب بعد إنقطاع تام دام نحو 29 ساعة.

وكان مصدر في شركة سبأفون قال مساء امس لمأرب برس بأن سبب انقطاع خدمة سبافون عن محافظة مارب يعود لانقطاع كابل عدن نت في منطقة علب بين سيئون والمكلا بمحافظة حضرموت.