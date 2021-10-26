وفاة نجل شقيق الرئيس هادي بمسقط راسه في أبين

الثلاثاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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توفي أحد اقارب الرئيس هادي، امس الاثنين، في مسقط راسه بمديرية الوضيع بمحافظة ابين جنوبي اليمن.

ووفق ماذكرت وكالة سبأ، فقد توفي نجل شقيق الرئيس، واسمه (عبدربه علي منصور هادي) اثر مرض عضال الم به.

وقدم رئيس الحكومة معين عبدالملك، خالص العزاء وعظيم المواساة الى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وذلك بوفاة نجل شقيقه، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى أثر وعكة صحية ألمت به في مسقط رأسه في مديرية الوضيع بمحافظة أبين.

وعبر رئيس الوزراء في برقية عزاء، عن أحر التعازي وصادق المواساة لفخامة الرئيس واسرة الفقيد بهذا المصاب.. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.

كما بعث رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة مماثلة.

وعبر بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته للرئيس واسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل.. سائلًا الله عزَّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة ألا بالله.