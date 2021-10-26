عاجل: القوات الاماراتية تنسحب من معسكر ”العلم“ بشبوة وتسلمه للقوات الحكومية

الثلاثاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 1611

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء 26 اكتوبر/تشرين الأول، بانسحاب القوات الإماراتية من معسكر العلم بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، وتسليمه للقوات الحكومية.



ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة قولها، إن القوات الإماراتية، غادرت المعسكر فجر اليوم نتيجة للتفاهمات التي رعتها السعودية بين تلك القوات وبين السلطة المحلية.



وأضافت المصادر أن قوات الجيش بدأت عملية الاستلام فور رحيل القوات الإماراتية من المعسكر.



وشوهد رتل من الآليات الإماراتية وهي تغادر المعسكر باتجاه العبر.



وأواخر أغسطس توصلت السلطة المحلية توصلت مع قائد قوة الدعم والإسناد لقوات التحالف اللواء يوسف الشهراني إلى اتفاق على خفض التوتر مع القوات الإماراتية، حسب مسؤول محلي في المحافظة.