للمرة الأولى منذ 8 أشهر وزير الخارجية يصل العاصمة المؤقتة عدن

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وصل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، للمرة الأولى منذ 8 أشهر مضت.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية، لمراسل "الأناضول"، إن "بن مبارك وصل إلى عدن بعد إجراء زيارات ناجحة لعدد من العواصم العربية والأجنبية، وذلك لأول مرة منذ فبراير/شباط الماضي".
ومنذ أسابيع يتواجد في عدن رئيس الحكومة معين عبدالملك، برفقة عدد من الوزراء معظمهم ينتمون للمجلس الانتقالي، فيما يمتنع وزراء آخرون عن العودة قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
وأوضح المسؤول أن "بن مبارك شارك ممثلا لليمن في العديد من الفعاليات الدولية أبرزها القمة العربية (القاهرة فبراير/شباط الماضي) والجمعية العامة للأمم المتحدة (نيويورك سبتمبر/أيلول الماضي