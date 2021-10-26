تفاصيل المعارك المشتعلة في جبهات مأرب وشبوة وسط إرباك وخسائر بشيرية كبيرة للمليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية

الثلاثاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار عملياته التي ينفذها ضد الميليشيات الحوثية جنوب مأرب وغربها، إذ أعلن مقتل عشرات من الإرهابيين وتدمير كثير من الآليات العسكرية.

وجاء استمرار استهداف تحالف دعم الشرعية للمتمردين الحوثيين في وقت تتواصل المعارك التي يخوضها الجيش اليمني على أكثر من جبهة بإسناد من المقاومة الشعبية ورجال القبائل، وسط تشديد حكومي على أن المعارك في محافظة مأرب «مصيرية» للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن، خاصة في ظل التصريحات التي يطلقها قادة «الحرس الثوري» الإيراني.

وأعلن التحالف، في بيان، أنه نفذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في مديرية الجوبة، جنوب محافظة مأرب، وفي منطقة الكسارة، غرب المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن عملية الاستهداف شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية والقضاء على 105 من العناصر الإرهابية الحوثية.

وكان التحالف نفذ مئات العمليات خلال الأسبوع الماضي في جبهات مأرب، ولا سيما مديريات العبدية والجوية، وفي غرب المحافظة، ما أسفر وفق تقديرات ميدانية عن مقتل وجرح نحو 1500 عنصر حوثي على الأقل.

وفي حين تدفع الميليشيات بمزيد من عناصرها لمهاجمة القرى في مديريتي الجوبة وجبل مراد بعد سيطرتها على مديرية العبدية والتنكيل بسكانها، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بسقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش والمقاومة الشعبية وبغارات طيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري لم يسمه قوله: «إن المعارك لا تزال مستمرة، بإسناد من طيران التحالف، وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية».

في السياق نفسه، قال الموقع الرسمي للجيش اليمني إن القوات الحكومية شنت صباح الاثنين هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة العلم بمديرية عسيلان، شمال غربي محافظة شبوة.

ونقل الموقع عن مصدر ميداني قوله «إن قوات الجيش شنت هجوماً على الميليشيا في جبهة العلم، أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير معدات قتالية»، وإن «المعارك ما زالت مستمرة، وسط انهيار في صفوف الميليشيا الإرهابية»، وإنه «لا تراجع حتى تحرير مديريات بيحان