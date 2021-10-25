محافظ شبوة يحذر من أي دعوات تهدف إلى حرف مسار المعركة الوطنية ويؤكد :الخطر الحوثي لن يستثني أحداً

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو ، مدراء عموم مديريات المحافظة، إلى مساندة جهود السلطة المحلية وتوحيد الجبهة الداخلية لدعم الجيش الوطني والمقاومة في المعركة المصيرية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأكد المحافظ بن عديو – خلال اجتماع عقد مساء اليوم الإثنين، بحضور قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة العميد عزيز ناصر العتيقي ومدير امن شبوة العميد عوض الدحبول، على ضرورة تعزيز التلاحم من اجل الحفاظ على شبوة وامنها واستقرارها ومواجهة الخطر الحوثي الايراني

وقال المحافظ إن "الخطر الحوثي والمشروع الإيراني لن يستثني أحدا وإن المسؤولية التاريخية اليوم تستدعي منا جميعاً تعزيز الصف الوطني خلف الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصورهادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مواجهة الانقلاب الحوثي الذي يهدد بخطره الجميع".

وأكد المحافظ بن عديو على أن أي دعوات تهدف الى اشغال الاجهزة الامنية والعسكرية عن معركتها الاساسية مع الحوثي تعد خدمة مجانية للعدو خصوصا ونحن في أمس الحاجة الى توحيد وتجميع كل الطاقات نحو المعركة مع مليشيا الحوثي مشددا على دور السلطة المحلية في المديريات للقيام بواجباتهم في هذا الاتجاه .

وشدد على أهمية أن تقوم السلطات المحلية في المديريات بالمسؤوليات المتعددة التي تقع على عاتقها في معالجة الأوضاع الخدمية

والتنموية والأمنية، والوقوف صفا واحدًا إلى جانب أبطال الجيش ضد عدوان المليشيا الحوثية وتوعية المجتمع وتبصيرهم بمخاطر الفكر الضلالي الحوثي".

وأعرب المحافظ بن عديو عن تقديره لجهود مدراء مديريات في المحافظة ومانفذوه من أنشطة خلال الفترة الماضية، في جوانب متابعة الخدمات ومعالجة المشكلات التي تواجهها، لافتا إلى أن المرحلة الاستثنائية الراهنة التي تمر بها المحافظة تتطلب جهوداً مضنية وتعاوناً وتنسيقاً أمنياً ومجتمعياً متواصلاً.