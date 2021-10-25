رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم يلتقي نظيره القطري ويوقعا مذكرة تعاون بين الإتحادين

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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التقى الشيخ أحمد العيسي رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم، الإثنين، رئيس الإتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على هامش مشاركة المنتخب اليمني تحت 23 عاماً في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا – أوزبكستان 2022، عن المجموعة الأولى ، بمشاركة منتخبات قطر وسوريا واليمن وسريلانكا، والتي تستضيفها الدوحة في الفترة من 25-31 الجاري.

وجرى خلال اللقاء التباحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك والدور المتنامي للعلاقات بين الاتحادين والمساهمة في تطويرها في جميع القطاعات المرتبطة بكرة القدم.

ووقع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، مع رئيس الاتحاد اليميني لكرة القدم ، مذكرة تفاهم لتكون بمثابة خارطة طريق تشتمل على مجالات أكثر من التعاون المشترك، والتي سيكون لها الكثير من النتائج المثمرة بين الاتحادين، وستعزز من فرص النجاح لكرة القدم في كل من قطر واليمن، وبما يضمن تطورها على المستويين المحلى والآسيوي ومن ثم الدولي.