اليمن يطلب دعما أردنياً في قطاع الاتصالات من هو قائد الجيش السوداني الذي قاد الإنقلاب و استولى على الحكم في البلاد تفاصيل وزير الصحة يثمن جهود لجنة مشروع لقاح فيروس كورونا اختراق علمي مذهل في مجال عمليات العيون.. عمياء يعود بصرها لأول مرة بعد 16 عاما هكذا واست سمية الخشاب جماهير مانشستر يونايتد بعد الهزيمة المذلة كشف هوية مشجع عربي أفسد هجمة لميسي أمام مارسيليا مؤسس تويتر يحذر من مشكلة ستغير كل شيء مصرع العشرات من مليشيا الحوثي وتدمير عدد من الآليات العسكرية جنوبي مأرب تعرف عليها : الدول الخمس الكبرى المهيمنة على صادرات السلاح بعملية استخباراتية ناجحة.. لواء النقل يحرر ركن عمليات اللواء من معتقلات ”الانتقالي“
طلبت الحكومة اليمنية من المملكة الأردنية الإثنين 25 اكتوبر/تشرين الأول، الاستفادة من خبراتها في تأهيل الكوادر اليمنية بالجوانب التقنية والفنية للاتصالات.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج خلال لقائه في عمان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة على أهمية "تعزيز العمل المشترك والاستفادة من تجربة وخبرة الأردن في مجال تأهيل كوادر وزارته في الجوانب التقنية والفنية للاتصالات"، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وبحث اللقاء التنسيق المتبادل بين الوزارتين بالمعلومات والخبرات بمجال الأمن السيبراني، والاستخدام الأمثل لكابلات الألياف الضوئية.