اليمن يطلب دعما أردنياً في قطاع الاتصالات

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طلبت الحكومة اليمنية من المملكة الأردنية الإثنين 25 اكتوبر/تشرين الأول، الاستفادة من خبراتها في تأهيل الكوادر اليمنية بالجوانب التقنية والفنية للاتصالات.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج خلال لقائه في عمان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة على أهمية "تعزيز العمل المشترك والاستفادة من تجربة وخبرة الأردن في مجال تأهيل كوادر وزارته في الجوانب التقنية والفنية للاتصالات"، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وبحث اللقاء التنسيق المتبادل بين الوزارتين بالمعلومات والخبرات بمجال الأمن السيبراني، والاستخدام الأمثل لكابلات الألياف الضوئية.