اختراق علمي مذهل في مجال عمليات العيون.. عمياء يعود بصرها لأول مرة بعد 16 عاما

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 450

حقق علماء إسبان ثورة طبية بعد أن حفزت عملية زرع دماغي القشرة البصرية لامرأة عمياء، ما سمح لها بـ"الرؤية" لأول مرة منذ 16 عاما. وسمحت العملية للمريضة برؤية الضوء والأشكال مرة أخرى، باستخدام "شبكية عين اصطناعية"

ملحقة بزوج من النظارات لتوجيه الضوء أمامهما. ووقعت معالجة الضوء بعد ذلك إلى إشارات كهربائية. ثم يتم إرسال الإشارات إلى سلسلة من الأقطاب الكهربائية الدقيقة

المزروعة في دماغ المريض، ما يسمح للمستخدم "برؤية" الضوء الذي تلتقطه النظارات. ووقع اختبار هذا النظام على امرأة تبلغ من العمر 57 عاما لم ترَ شيئا منذ 16 عاما، كانت خلالها عمياء تماما. ومكنت عملية الزرع المتقدمة المرأة من التعرف على الأشكال

والصور الظلية التي تم اكتشافها بواسطة شبكية العين الاصطناعية. وكتب العلماء في ورقة بحثية نُشرت في The Journal of Clinical Investigation: "لقد حصلنا باستمرار على تسجيلات عالية الجودة من الخلايا العصبية المحرومة بصريا وظلت معايير التحفيز مستقرة بمرور الوقت". وأمكن للمريضة أيضا اكتشاف "بعض الأحرف" وحتى "التعرف على حدود الكائن"، وفقا للعلماء.