هكذا واست سمية الخشاب جماهير مانشستر يونايتد بعد الهزيمة المذلة

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علّقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على الهزيمة “النكراء” التي تلقاها مانشسستر يونايتد أمام ضيفه ليفربول في الدوري الإنكليزي، يوم الأحد..
ونشرت سمية صورة عبر “تويتر” من مشهد كوميدي من أحد أفلامها وهي تضم الفنان أحمد زاهر، وكتبت عليها: “جمهور اليونايتد”.
. وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى انتصار كبير بخمسة أهداف دون مقابل على اليونايتد، حيث سجل صلاح ثلاثية قادته إلى صدارة هدافي “البريميير ليغ” برصيد 10 أهداف