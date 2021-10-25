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كشف هوية مشجع عربي أفسد هجمة لميسي أمام مارسيليا

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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اقتحم مشجع أرضية ملعب مباراة "كلاسيكو" الدوري الفرنسي، التي جمعت أمس الأحد بين أولمبيك مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان (0-0)..

وقام المشجع بعد اقتحامه الملعب في الدقيقة 73، بالاقتراب من نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال قيادة الأخير هجمة مرتدة واعدة لفريقه. ولاقى فيديو المشجع وهو يركض داخل الملعب قبل أن يفسد هجمة لميسي، رواجا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي،.

وتمكنت صفحات جزائرية من التوصل إلى هوية المشجع. وبعد تعادله رفع سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري متقدما بسبع نقاط على لانس وتسع نقاط على نيس.

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