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مؤسس تويتر يحذر من مشكلة ستغير كل شيء

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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علق مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي، على الجدل الدائر في الولايات المتحدة والعالم أجمع حول مشكلة ارتفاع الأسعار والتضخم المتزايد، مشيرا إلى أن هذه الأزمة "ستغير كل شيء".

جاء ذلك في تغريدة لدروسي في حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "التضخم المفرط سيغير كل شيء. إنه يحدث الآن". وتأتي تغريدة مؤسس "تويتر" في وقت تعرف فيه الولايات المتحدة ارتفاعا في معدل التضخم في أسعار المستهلك إذ بلغ أعلى مستوى له في 30 عاما. وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في معدلات التضخم التي

وصلت إلى 5 بالمئة، لتكون بذلك الأعلى خلال العقود الأخيرة، وهو ما يثير كثيرا من القلق. والأحد، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن التضخم في الولايات المتحدة الذي ارتفع بسبب مشكلات الإمداد والعمل على خلفية جائحة كورونا، يجب أن يعود إلى مستويات أكثر اعتدالا في النصف الثاني من العام المقبل. بدوره، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأن ضغوط التضخم "من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق"، مشيراً إلى أنها قد تستمر "حتى العام المقبل".

وأضاف رئيس البنك المركزي أنه يتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي قريباً في التراجع عن الإجراءات غير العادية التي قدمها لمساعدة الاقتصاد التي يرى النقاد أنها أدت إلى زيادة التضخم.

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