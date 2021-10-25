مصرع العشرات من مليشيا الحوثي وتدمير عدد من الآليات العسكرية جنوبي مأرب

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لقي العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، الإثنين 25 اكتوبر/تشرين الأول، في معارك وغارات جوية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للمليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية لمأرب، وأوقعوا العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية".
وفي الجبهة الغربية، شنت مدفعية الجيش قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتحركات العدو في جبهتي الكسارة والمشجح وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا.
وذكر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب وغرب مارب، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
بدوره قال تحالف دعم الشرعية، إنه نفذ (29) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (13) من الآليات العسكرية والقضاء على (105) عناصر إرهابية.