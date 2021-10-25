بعملية استخباراتية ناجحة.. لواء النقل يحرر ركن عمليات اللواء من معتقلات ”الانتقالي“

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قالت قيادة لواء النقل الحكومي إنها استطاعت تحرير ركن عمليات اللواء بعد أن أمضى سبعة أشهر من الإخفاء القسري خلف قضبان سجن معسكر اللواء الخامس التابع لمليشيا الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات في محافظة لحج.
ووفق بلاغ صحفي نشر على حساب اللواء في الفيس بوك، فقد تم تحرير ركن عمليات اللواء العقيد نزيه العزيبي بعملية استخباراتية واختراق لمعسكر مليشيا الانتقالي انتهى بتحرير العزيبي دون إيقاع اي خسائر بين الطرفين.
وأشارت إلى أن العزيبي نقل للعلاج كون حالته الصحية متدهورة جراء التعذيب التي تلقاه طيلة فترة اختطافه الممتدة منذ مارس من العام الجاري.
وأوضح أن العملية جاءت بعد أن طرقت قيادة اللواء كل الأبواب الرسمية وطالبت جميع الجهات الحكومية بالتدخل لكن دون أي جدوى؛ ما دعاهم للمضي في عملية اختراق المعسكر وتهريب العقيد العزيبي.