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عاشت لحظات صعبة.. الموت يفجع الفنانة أحلام

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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أحلام واجهت لحظات صعبة في الساعات الماضية وذلك بعدما كشفت عن وفاة عمتها، وسعى العديد من نجوم الوسط الفني والمشاهير لتقديم التعازي للفنانة الإماراتية في هذا المصاب الأليم. أحلام نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة كشفت من خلالها عن وفاة عمتها هيا الشامسي، وعبرت الفنانة الإماراتية عن حزنها.

ونشرت مجموعة من الأدعية للراحلة فكتبت أحلام: "إنا لله وانا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم أجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم إن كانت محسنه فزدها من حسناتها، وإن كانت مسيئه فتجاوز عنها سيئاتها، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب يارحيم واجعل هذه الأيام خير أيامها يارب".

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