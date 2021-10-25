البنك المركزي يعلن ايقاف 8 شركات صرافة أولها «النجم» ويمنع التعامل معها.. تعرف عليها

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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أعلن البنك المركزي اليمني (المقر الرئيسي) في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، ايقاف شركات صرافة ووجه بمنع التعامل معها.

حيث أصدر البنك اليوم تعميماً موجهاً إلى شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن التعامل مع عدد من شبكات الحوالات المالية.

وأفاد البنك أن التعميم جاء نتيجة عمليات التفتيش الميداني، واستناداً إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، لتنظيم أعمال الصرافة.

ونوه إلى ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات البنك المركزي النافذة، محذرا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

والشبكات المالية التي تم إيقافها كالتالي:

1- شبكة النجم للحوالات

2- شبكة الامتياز للحوالات

3- شبكة الاكوع للحوالات

4- شبكة الهتار للحوالات

5- شبكة المميز للحوالات

6- شبكة مال اكسبرس للحوالات

7- شبكة الياباني للحوالات

8- شبكة يمن اكسبرس للحوالات