أرامكو وتوتال تفتتحان أول محطات مشتركة لبيع الوقود في السعودية بخدمات نوعية البنك المركزي يعلن ايقاف 8 شركات صرافة أولها «النجم» ويمنع التعامل معها.. تعرف عليها تصريحات قيادات إيرانية تكشف حقيقة ما يحدث في مأرب وتفسر سبب استماتة الحوثيين رغم خسائرهم الكبيرة تطورات جديدة في قضية عارضة الأزياء والممثلة المختطفة انتصار الحمادي ورفيقاتها قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة غرب تعز وتلحق بالمليشيات خسائر كبيرة مصير رئيس وزراء حكومة السودان وزوجته مجهول بعد رفضه اصدار بيان يدعم انقلاب العسكر انقطاع كلي للانترنت وشبكات الهاتف المحمول يعزل مأرب عن محيطها الخارجي الكشف عن أعراض غير متوقعة لمرض السرطان تاريخ السودان بين عبود والنميري وعمر البشير المليشيات الحوثية تحظر التعامل بالدولار الجديد وتجبر البنوك على غسل الأموال
أعلن البنك المركزي اليمني (المقر الرئيسي) في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، ايقاف شركات صرافة ووجه بمنع التعامل معها.
حيث أصدر البنك اليوم تعميماً موجهاً إلى شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن التعامل مع عدد من شبكات الحوالات المالية.
وأفاد البنك أن التعميم جاء نتيجة عمليات التفتيش الميداني، واستناداً إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، لتنظيم أعمال الصرافة.
ونوه إلى ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات البنك المركزي النافذة، محذرا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
والشبكات المالية التي تم إيقافها كالتالي:
1- شبكة النجم للحوالات
2- شبكة الامتياز للحوالات
3- شبكة الاكوع للحوالات
4- شبكة الهتار للحوالات
5- شبكة المميز للحوالات
6- شبكة مال اكسبرس للحوالات
7- شبكة الياباني للحوالات
8- شبكة يمن اكسبرس للحوالات