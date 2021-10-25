قوات الجيش تهاجم مواقع المليشيات غربي تعز

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هاجمت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين مواقع لمليشيات الحوثي غربي محافظة تعز.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان مقتضب على صفحته في فيسبوك، أن "معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش الوطني، إثر هجوم على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة العنين، غربي المحافظة".
ويوم أمس أعلن محور تعز شن قواته هجوماً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، في وادي حذران والصياحي والتبة السوداء، غرب المدينة.
وأكد نائب التوجيه المعنوي في المحور، العقيد عبدالباسط البحر، في تصريحات صحفية، أن قوات الجيش حققت تقدماً على الأرض، دون مزيد من التفاصيل.