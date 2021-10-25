انقطاع كلي للانترنت وشبكات الهاتف المحمول يعزل مأرب عن محيطها الخارجي

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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انقطعت خدمة الانترنت الأرضي وشبكات الهاتف المحمول عن محافظة مارب، اليوم الإثنين 25 اكتوبر/تشرين الأول، بشكل كلي دون معرفة الأسباب.



وقال سكان محليون، إن خدمة الانترنت وشبكات الهاتف المحمول انقطعت عن مدينة مأرب بشكل مفاجئ، ماتسبب بعزل المحافظة عن محيطها الخارجي.



وتعاني المحافظة من انقطاع متكرر للخدمة وضعفها في غالبية الأوقات دون وضع حلول للمشكلة المستمرة منذ سنوات جراء تحكم المليشيا الانقلابية بالاتصالات والانترنت.