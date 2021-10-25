معارك شرسة جنوبي مأرب والتحالف يدك تجمعات وتعزيزات الحوثيين

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، معارك عنيفة خلال الساعات الماضية، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.



وذكر بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن "أبطال الجيش والمقاومة الشعبية يواصلون الفتك بمليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب وطيران التحالف يدك تعزيزات المليشيا ويلحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة".



في السياق ذكرت مصادر ميدانية أن عشرات القتلى والجرحى الحوثيين سقطوا جراء المعارك (المستمرة) والغارات الجوية، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات.



وأفادت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت نحو 20 غارة على تحصينات وتعزيزات حوثية في تلك الجبهات.



وفي وقت سابق الأحد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقتل 264 عنصرا من مليشيات الحوثي الإرهابية وتدمير 36 آلية بـ 88 غارة جوية خلال الـ 72 ساعة الماضية في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.