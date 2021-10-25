فنانة اليمن المخطوفة.. حجز القضية لجلسة قد تكون الأخيرة أول تعليق من رونالدو على الخسارة المذلة أمام ليفربول و"هاتريك" محمد صلاح زلزال سياسي وانقلاب ثاني في السودان.. حمدوك رهن الإقامة الجبرية واعتقال عدد من الوزراء علماء يحذرون من الجائحة المقبلة.. والسبب حشرة صلاح يقود الليفر لفوز مانشستر لماذا تسعى بريطانيا إلى إصدار قرار أممي جديد لإنهاء حرب اليمن؟..تقرير دولة خليجية وإسرائيل تتفقان على "ممر أخضر" لسفر مواطنيهما بعد 43 عاما “الموت لأمريكا” .. منزل الخميني مسجل باسم السفارة الأمريكية حريق مهول يشتعل في ناقلة إسرائيلية ..تحمل مواد كيماوية وتهدد بكارثة الحكومة تحذر التجار من التعامل بالعملات الأجنبية
بعد أكثر من 8 أشهر على اختطافها، وعقب مرافعات في محاكمة صورية مثيرة للجدل، حجزت محكمة حوثية في صنعاء، الأحد، قضية الفنانة اليمنية المختطفة انتصار الحمادي ورفيقاتها، إلى جلسة قد تكون الأخيرة بعد أسبوعين.
ووفق مصادر حقوقية، جاء حجز القضية إلى السابع من نوفمبر القادم للاطلاع والتوجيه بما يلزم، مشيرة إلى أن الجلسة المرتقبة قد تكون الأخيرة بعد أسبوعين.
أتى ذلك بعدما قدّم محامو الدفاع في الجلسة السابقة دفوعهم التي ركزت على دحض الادعاءات التي قدمتها النيابة دون أدلة قانونية صريحة.
لا أدلة وفي الجلسة، طالب المحامون بإسقاط التهم الأخلاقية والكيدية التي لا تستند على الأدلة والتي من بينها زعم النيابة بقيام انتصار الحمادي بتحريض فتيات مجهولات بالقيام بأعمال الدعارة وأفعال فاضحة.
فيما وصف محامون وحقوقيون محاكمة الحمادي ورفيقاتها بأنها محاكمات صورية، مشددين على بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات.
وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش في بيان سابق، إن سلطات الحوثيين تحاكم الحمادي بشكل جائر.
انتصار الحمادي
أجبروها على الاعتراف يذكر أن الشابة اليمنية خطفت حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 شباط/فبراير الماضي. وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ 4 سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام