فنانة اليمن المخطوفة.. حجز القضية لجلسة قد تكون الأخيرة

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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بعد أكثر من 8 أشهر على اختطافها، وعقب مرافعات في محاكمة صورية مثيرة للجدل، حجزت محكمة حوثية في صنعاء، الأحد، قضية الفنانة اليمنية المختطفة انتصار الحمادي ورفيقاتها، إلى جلسة قد تكون الأخيرة بعد أسبوعين.

ووفق مصادر حقوقية، جاء حجز القضية إلى السابع من نوفمبر القادم للاطلاع والتوجيه بما يلزم، مشيرة إلى أن الجلسة المرتقبة قد تكون الأخيرة بعد أسبوعين.

أتى ذلك بعدما قدّم محامو الدفاع في الجلسة السابقة دفوعهم التي ركزت على دحض الادعاءات التي قدمتها النيابة دون أدلة قانونية صريحة.

لا أدلة وفي الجلسة، طالب المحامون بإسقاط التهم الأخلاقية والكيدية التي لا تستند على الأدلة والتي من بينها زعم النيابة بقيام انتصار الحمادي بتحريض فتيات مجهولات بالقيام بأعمال الدعارة وأفعال فاضحة.

فيما وصف محامون وحقوقيون محاكمة الحمادي ورفيقاتها بأنها محاكمات صورية، مشددين على بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات.

وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش في بيان سابق، إن سلطات الحوثيين تحاكم الحمادي بشكل جائر.

انتصار الحمادي

أجبروها على الاعتراف يذكر أن الشابة اليمنية خطفت حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 شباط/فبراير الماضي. وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ 4 سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام