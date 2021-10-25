تعد احدى ألمع الحركة الأدبية النسائية في اليمن.. وفاة الشاعرة اليمنية المشهورة ”فاطمة العشبي“

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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توفيت الشاعرة اليمنية المشهورة فاطمة علي العشبي أمس الأحد، بعد معاناة طويلة مع ورم الدماغ الذي لازمها لثلاث عقود، عن عمر ناهز الستين عاما.

وقالت مصادر إعلامية إنه الشعبي توفيت في العاصمة البريطانية لندن، وتعد إحدى المع الحركة الأدبية النسائية في اليمن، وهي من مواليد مديرية حفاش محافظة المحويت، وشقيقة عضو البرلمان عبدالرحمن علي العشبي.

وعملت العشبي في مركز الدراسات والبحوث، ونائبا لمدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، وهي عضو اتحاد الأدباء اليمنيين، والكتاب العرب، وعضو نقابة الصحفيين، واتحاد نساء اليمن.

ومن أعمالها الشعرية وهج الفجر وإنها فاطمة و الوطــن فــي حقيبــة الدبلـومــاسيــة واشــوقــــاه إلـــى البـــدايـــــة.

وولدت الراحلة عام 1959، حيث عاشت في رعاية والدها شيخ القبيلة، علي فتح الله العشبي، الذي حرمها من التعليم خضوعا للتقاليد فعلَّمت نفسها القراءة والكتابة سرا، قبل أن يحضر لها والدها أستاذا للمنزل ليعلمها القرآن والتجويد والفقه والسيرة والتفسير والنحو والشعر والأدب.