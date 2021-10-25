علماء يحذرون من الجائحة المقبلة.. والسبب حشرة

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حذر علماء من جائحة جديدة تنتقل إلى البشر، بسبب لدغة حشرة القراد ذي الأرجل السوداء، وهي من النواقل التي تساهم في نشر مرض «لايم»، الذي يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وذكرت دراسة أخيرة، كما نشرت مجلة «سان جوزيف سبوت لايت»، أن حشرة القراد، والمعروفة باسم «قراد الغزلان»، من العنكبوتيات، تلتصق بالبشر أو الحيوانات وتتغذى على الدم، وهي منتشرة في غالبية الولايات الأمريكية.

وتعرف هذه الحشرة بـ«النواقل»؛ لأنها تتغذى على حيوان مصاب بعدوى مرض «لايم»، لتنقل العدوى إلى إنسان أو حيوان آخر. ووصل معدل الإصابات بداء «لايم» إلى نصف مليون شخص سنويًا.

ويسبب داء «لايم» أعراضًا مثل التعب الناجم عن سحق العظام، والحمى والتهاب الحلق وآلاف العظام. وفي المراحل المتقدمة، يعاني المصاب من مشاكل إدراكية، ومشاكل في النوم.

ويسبب «لايم» أعراضًا لا تعد ولا تحصى تتشارك مع عديد من الأمراض المختلفة، ولهذا أُطلق عليه لقب «المقلد العظيم»، وهو ما يزيد من صعوبة تشخيصه.