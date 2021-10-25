صلاح يقود الليفر لفوز مانشستر

الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قاد المهاجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

شهد اللقاء تفوق ليفربول مبكراً وصنع صلاح الهدف الأول لفريقه بعد خمس دقائق فقط من بداية اللقاء والذي جاء عن طريق نابي كيتا (د: 5)

وأضاف دييجو جوتا الهدف الثاني لليفربول (د: 13)، ومن ثم سجل محمد صلاح ثلاثة أهداف (هاتريك 38، 45+5، 50) ليصل رصيده التهديفي إلى سبعة أهداف ويعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وشهد اللقاء حصول لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا على بطاقة حمراء (د: 60).

وبهذه النتيجة يحقق ليفربول فوزه السادس ويصل للنقطة الـ21 وفي المركز الثاني، فيما تلقى مانشستر يونايتد الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 14 نقطة وفي المركز السابع.