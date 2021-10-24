دولة خليجية وإسرائيل تتفقان على "ممر أخضر" لسفر مواطنيهما

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وقعت الإمارات و"إسرائيل"، اليوم الأحد، اتفاقاً للسماح للذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحرية التنقل بين البلدين.

وأعلنت القنصلية الإسرائيلية في دبي أن الجانبين وقعا اتفاق "الممر الأخضر" الخاص بالسفر المتبادل لمواطني الطرفين.

فيما أوضحت صحيفة "معاريف" أن الاتفاقية جاءت على خلفية الموافقة على الخطوط العريضة لدخول السائحين إلى "إسرائيل"، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر.

وذكرت أن الوزيرين وقعا على اتفاقية "الممر الأخضر" التي ستسمح بالتنقل الحر والمسهل والآمن للإسرائيليين وتزويد البيانات بين الدول.

وأدخلت "إسرائيل"، منذ 3 أكتوبر الجاري، قواعد جديدة لما يسمى بـ"المعيار الأخضر" لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بالإضافة إلى من تعافوا.

​حيث يُعتبر الأشخاص محصنين بعد أسبوع من التطعيم الثالث أو الثاني بلقاح "فايزر"، ولكن بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح يعتبر الشخص مرة أخرى غير محصّن، ولاستعادة الحصانة الصحية يجب أن يتم التطعيم بجرعة ثالثة، بحسب القسم الصحفي لوزارة الصحة في تل أبيب.

ويأتي هذا التوقيع مع إعلان أوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الأخير سيؤدي قريباً زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دون أن يكشف عن موعد محدد للزيارة.

ومنذ توقيع اتفاقية التطبيع بينهما في سبتمبر 2020، وقَّعت الإمارات مع "إسرائيل" عدداً متزايداً من الصفقات التجارية والاتفاقيات الثنائية.