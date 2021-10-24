حريق مهول يشتعل في ناقلة إسرائيلية ..تحمل مواد كيماوية وتهدد بكارثة

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت قناة "كان" الإسرائيلية، الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن حريقاً قد اندلع بسفينة حاويات تابعة لشركة "زيم" الإسرائيلية، قبالة كولومبيا البريطانية في سواحل كندا، مؤكدة أنها كانت تنقل مواد كيماوية خطيرة، ما كاد أن يتسبب في حدوث كارثة حقيقة.

القناة نفسها، أوضحت أن نحو 40 حاوية أغرقت في البحر بسبب الحريق، ومن المرتقب أن تتسبب الحادثة في كارثة بيئية كبيرة، كما كشف عن إجلاء 16 من طاقم السفينة بواسطة قوارب صغيرة، بينما بقي 5 على متنها لإطفاء الحريق.

من جهته، قال خفر السواحل الكندي إنه يعمل مع خفر السواحل الأمريكي على تقييم الوضع بما في ذلك الأضرار البيئية.

في حين قالت شركة دوناس للشحن التي تشغل السفينة في بيان لوكالة "رويترز": "لم ترد تقارير عن سقوط جرحى".

كما أضافت الشركة أن الحريق "تم إخماده فيما يبدو" وأن هيئة إنقاذ وإطفاء استدعيت لضمان عودة أفراد الطاقم سالمين.

يذكر أن ناقلة البضائع السائبة "زيم كينغستون" قالت يوم الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول، واجهت أحوالاً جوية سيئة غرب مضيق خوان دي فوكا.

فيما قال خفر السواحل الأمريكي في تغريدة على "تويتر" إن نحو 40 حاوية من السفينة سقطت في البحر.