الحكومة تحذر التجار من التعامل بالعملات الأجنبية

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 612

حذر وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، الأحد 24 اكتوبر/تشرين الأول، التجار من التعامل بالعملة الأجنبية في التعاملات المحلية.



جاء ذلك في لقاء مع محافظ شبوة محمد بن عديو ومكتب الصناعة والتجارة وفرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وممثلين عن الغرفة التجارية ورجال المال والأعمال.



وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تنظيم الحركة التجارية والرقابة على الأسعار في الأسواق وحماية المستهلك في محافظة شبوة.



وقال الأشول، إن "التعامل بالعملات الأجنبية يعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون"، داعياً رجال المال والأعمال إلى مراعات الوضع الإنساني الذي يعشيه أغلب المواطنين.



وأكد أن الوزارة ستعمل على تعزيز ودعم مكتبها في المحافظة للتغلب على التحديات التي تقف أمامه، مشددا على ضرورة ضبط الأسعار وتحديد أرباح التجار بشكل معقول.



ولفت وزير الصناعة إلى أن موضوع ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية وما ترتب عليها سيتم مناقشته مع الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء لوضع الحلول الجذرية والحد من معاناة المواطنين.



وأشار إلى أن الحكومة تعمل قصارى جهدها للحد من ارتفاع الأسعار وضبطها وإنقاذ العملة المحلية.