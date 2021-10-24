آخر الاخبار

كلاسيكو الأرض.. . ريال مدريد يهزم غريمه برشلونة في عقر داره ميليشيا الحوثي تختطف 47 مدنياً في ”العبدية“ حماس" تعلن عن تلقيها وعودا من دول إقليمية منها الإمارات بشأن معتقليها في السعودية لافتة عدائية" ضد السعودية في مباراة نيوكاسل قطر محبطة من الإدارة الأمريكية بخصوص طائرات بدون طيار مارب : تدشين الكفالة الشهرية لأسر الشهداء والوفيات من المتقاعدين العسكريين عاجل: شرطة تعز تعلن الوصول إلى هوية الجاني الذي اغتال ”ضياء الحق الأهدل“ وضبط 4 مشتبهين آخرين بينهم سائق الدراجة معارك ضارية في أطراف ”الجوبة“ والتحالف يدمر رتلاً عسكرياً قادماً من ”بيحان“ وقتلى المليشيا يفوق الـ200 صريع شبوة ندشن العام الدراسي الجديد بالمعهد التقني الصناعي وزير التجارة والصناعة يصل شبوة ويلتقي بمكتب الصناعة والتجار وممثلي الغرفة التجارية وهيئة المواصفات

كلاسيكو الأرض.. . ريال مدريد يهزم غريمه برشلونة في عقر داره

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 285

تغلب ريال مدريد على مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو الإسباني الذي جمعهما على ملعب "كامب نو" في قمة مباريات الجولة العاشرة من "الليغا" اليوم الأحد.

وافتتح الفريق الملكي باب التسجيل في الدقيقة الـ32 عن طريق النمساوي دافيد ألابا، وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للريال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يقلص برشلونة النتيجة بتسجيله هدفا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل

الضائع عن طريق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو. وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى الصدارة، فيما توقف رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

إقراء أيضاً
لافتة عدائية" ضد السعودية في مباراة نيوكاسل
الشباب والرياضة تسلم الأندية المشاركة في بطولة الدوري اليمني مبلغ 22 مليون ريال
طموح مليونية لقطر خلال كأس العالم القادم
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يعلن الإمارات ستستضيف كأس العالم للأندي
قرار إماراتي بحبس إعلامي من قناة أبوظبي الرياضية لارتكابه جرائم أثناء التغطية ال
انطلاق دوري 14 اكتوبر و 30 نوفمبر في الهند
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس