قطر محبطة من الإدارة الأمريكية بخصوص طائرات بدون طيار

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات القطرية "محبطة" من عدم استجابة واشنطن لطلب الدوحة بيعها طائرات بدون طيار أمريكية.
ووفقا للصحيفة، فقد قدمت قطر طلب شراء أربع طائرات بدون طيار قبل أكثر من عام، مضيفة أن "وزارة الخارجية الأمريكية لم ترد بعد على طلب الدوحة بهذا شأن، كما يرفض المسؤولون الأمريكيون ذكر السبب".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قطري قوله "من المخيب للآمال عدم وجود مؤشر واضح على سبب تأخر الاستجابة لطلبنا"، لافتا إلى أن "عمليات الإجلاء الأخيرة في أفغانستان أثبتت أن قطر مستعدة دائما لدعم حلفائها من أجل الأمن والاستقرار".
واشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن قطر كانت تعزم استخدام الطائرات المذكورة لمراقبة منشآت الغاز، وكذلك في بطولة كأس العالم لكرة القدم القادمة في البلاد.