مارب : تدشين الكفالة الشهرية لأسر الشهداء والوفيات من المتقاعدين العسكريين

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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دشنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مشروع الكفالة الشهرية لأسر "الشهداء،

والوفيات" من فئة المتقاعدين العسكريين، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لأسر الشهداء ومؤسسة فكرة التنموية الخيرية.

وقال القائم بأعمال مدير دائرة التقاعد العسكري العقيد عبدالجليل المقدشي، إن المرحلة الأولى من مشروع كفالة الأسر من أبناء الشهداء تستهدف قرابة 50 أسرة على أن يتم استهداف بقية الأسر في المراحل القادمة..

شاكراً الرابطة الوطنية لأسر الشهداء ومؤسسة فكرة التنموية الخيرية على مساعيهم وتعاونهم الكبير في إنجاح هذا المشروع. وأكد العقيد المقدشي، اهتمام دائرة التقاعد ووزارة الدفاع بفئة الشهداء ورعاية أسرهم وذويهم باعتبارهم أهم شريحة وأكرم فئة في مجتمعنا.

من جانبه، أشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، بهذه المبادرة التي من شأنها الاهتمام بأسر الشهداء وذويهم الذين بذلوا أغلى التضحيات دفاعاً عن المكتسبات والثوابت الوطنية والنظام الجمهوري. حضر فعالية التدشين رئيس الرابطة الوطنية لأسر الشهداء الدكتور عبدالخالق السمدة ومسئول العلاقات العامة بمؤسسة فكرة عبدالرحمن سالم.