عاجل: شرطة تعز تعلن الوصول إلى هوية الجاني الذي اغتال ”ضياء الحق الأهدل“ وضبط 4 مشتبهين آخرين بينهم سائق الدراجة

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت شرطة تعز، مساء الأحد 24 اكتوبر/تشرين الأول، الوصول الى هوية الجاني الذي أقدم على اغتيال القيادي في حزب الإصلاح والمقاومة "ضياء الحق الأهدل".

وبحسب بيان نشره مركز الاعلام الأمني لشرطة تعز، فان الأجهزة الأمنية ضبطت في وقت سابق سائق الدراجة النارية الذي فر على متنها المتهم بالجريمة وضبط ٣ مشتبهين آخرين بضلوعهم في الجريمة.

وأكدت شرطة تعز إن الأجهزة الأمنية "لاتزال مستمرة في إجراءاتها وتعقب الجاني ورصد تحركاته ليتم ضبطه وإحالته إلى جهة الاختصاص".

وكان القيادي في حزب الإصلاح ضياء الحق الأهدل قد تعرض صباح السبت لعملية اغتيال من قبل مسلحين مجهولين أثناء خروجه من منزله وسط شارع جمال، بمدينة تعز.

ويعد الأهدل أحد أبرز قيادات "التجمع اليمني للإصلاح"، حيث أسهم بشكل فعال في تأسيس المقاومة الشعبية (تشكيلات عسكرية تقاتل الحوثيين)، وعمل مسؤولا لملف الأسرى والمعتقلين في تعز، وقاد عدة صفقات تبادل أسرى مع الحوثيين.

كما يعد من أبرز الوجاهات والشخصيات الاجتماعية في محافظة تعز.