معارك ضارية في أطراف ”الجوبة“ والتحالف يدمر رتلاً عسكرياً قادماً من ”بيحان“ وقتلى المليشيا يفوق الـ200 صريع

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية، الأحد 24 اكتوبر/تشرين الأول، تنفيذ 88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 264 عنصراً حوثياً إرهابياً.

إلى ذلك، سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الإيرانية.

وقال ان طيران التحالف دمّر صباح اليوم 4 أطقم كانت تحمل تعزيزات قادمة من بيحان وحريب في طريقها إلى الميليشيا الحوثية في الجوبة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

يذكر أن الجيش الوطني تمكن الأسبوع الماضي، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوب مأرب، بعد معارك عسكرية ضارية خاضها ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

وتدور معارك كبيرة جنوب وغرب مدينة مأرب الغنية بالنفط، حيث يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ سنوات، وبدأوا عملية عسكرية في فبراير/شباط الماضي من أجل الوصول إليها.

ويعيش قرابة مليوني نازح في محافظة مأرب ما يهدد بتهجيرهم من جديد. وفشل الحوثيون في تحقيق أي تقدم كبير نحو المدينة حيث يتلقون مقاومة كبيرة من الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية.