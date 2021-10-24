شبوة ندشن العام الدراسي الجديد بالمعهد التقني الصناعي

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق صباح اليوم ومعه مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ناصر حبتور ومدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة عبدالله بارحمة والدكتور عبدالعزيز الدويل نائب عميد المعهد التقني الصناعي بالمحافظة الدراسة في المعهد للعام2021/2022م.

وخلال عملية التدشين أكد لمروق بإن المعهد يقوم بدور كبير في تخريج وتأهيل أبناء المحافظة في عدد من المهن،مؤكداً بإن ذلك سيرفد سوق العمل بالأيدي العاملة إضافة إلى الحد من البطالة.

من جانبه أشار الدويل إلى أن المعهد يضم قسم كهرباء السيارات والمساحة والطرق إضافة إلى عمل دورات قصيرة مثل كهرباء وميكنيك السيارات وصيانة الحاسوب والجوالات وأسس صيانة المعدات النفطية واللحام والنجارة،مشيراً إلى أن عدد الملتحقين لهذا العام بالمعهد يبلغ 100 طالب.

،مؤكداً أن مخرجات المعهد تصب في خدمة سوق العمل وتسد الاحتياجات الأساسية وكذلك تقضي على البطالة في صفوف الشباب الملتحقين بالمعهد،شاكراً محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو على دعمه المستمر للمعهد.