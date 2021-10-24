مارب : تدشين الكفالة الشهرية لأسر الشهداء والوفيات من المتقاعدين العسكريين عاجل: شرطة تعز تعلن الوصول إلى هوية الجاني الذي اغتال ”ضياء الحق الأهدل“ وضبط 4 مشتبهين آخرين بينهم سائق الدراجة معارك ضارية في أطراف ”الجوبة“ والتحالف يدمر رتلاً عسكرياً قادماً من ”بيحان“ وقتلى المليشيا يفوق الـ200 صريع شبوة ندشن العام الدراسي الجديد بالمعهد التقني الصناعي وزير التجارة والصناعة يصل شبوة ويلتقي بمكتب الصناعة والتجار وممثلي الغرفة التجارية وهيئة المواصفات السعودية تزف أخبار سارة لكل منهم خارج المملكة في تمديد تأشيرات الزيارة أمريكا تفشل "أخطر سلعة بالعالم" من دخول أراضيها قرار جديد للبنك المركزي اليمني ملزم لجميع شركات الصرافة في عموم المحافظات وتحذير لمن سيخالف تعليق الرئاسة حول اغتيال القيادي الأهدل في تعز وتوجيهات تقضي بسرعة ملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة جماعة الحوثي تصنف المواطنين في صنعاء الى 3 فئات وتمنح «المتقاعسين» بطاقات حمراء.. تفاصيل
دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق صباح اليوم ومعه مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ناصر حبتور ومدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة عبدالله بارحمة والدكتور عبدالعزيز الدويل نائب عميد المعهد التقني الصناعي بالمحافظة الدراسة في المعهد للعام2021/2022م.
وخلال عملية التدشين أكد لمروق بإن المعهد يقوم بدور كبير في تخريج وتأهيل أبناء المحافظة في عدد من المهن،مؤكداً بإن ذلك سيرفد سوق العمل بالأيدي العاملة إضافة إلى الحد من البطالة.
من جانبه أشار الدويل إلى أن المعهد يضم قسم كهرباء السيارات والمساحة والطرق إضافة إلى عمل دورات قصيرة مثل كهرباء وميكنيك السيارات وصيانة الحاسوب والجوالات وأسس صيانة المعدات النفطية واللحام والنجارة،مشيراً إلى أن عدد الملتحقين لهذا العام بالمعهد يبلغ 100 طالب.
،مؤكداً أن مخرجات المعهد تصب في خدمة سوق العمل وتسد الاحتياجات الأساسية وكذلك تقضي على البطالة في صفوف الشباب الملتحقين بالمعهد،شاكراً محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو على دعمه المستمر للمعهد.