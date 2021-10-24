وزير التجارة والصناعة يصل شبوة ويلتقي بمكتب الصناعة والتجار وممثلي الغرفة التجارية وهيئة المواصفات

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 276

َ . عقد صباح اليوم وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول لقاء تشاوري مع موظفي مكتب الصناعة والتجارة في محافظة شبوة وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية وموظفي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس برعاية كريمة من الوزير الأشول ومحافظ شبوة محمد صالح بن عديو.

وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق أستعرض مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فهد الكويلي لمحة سريعة عن نشاط المكتب خلال العاميين الماضيين،.

لافتاً إلى التحول الكبير نحو الأفضل لعمل المكتب خصوصاً بعد دعم المحافظ بن عديو للمكتب،منوهاً إلى أن المكتب يواجه بعض صعوبات أبرزها غياب الموازنة التشغيلية المركزية.

من جانبه أشاد الوزير الأشول بعمل ونشاط المكتب الملموس خلال الفترة الماضية على الرغم من الصعوبات،شاكراً دعم محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو للمكتب في ظل توقف الدعم المركزي،مؤكداً بأنه سيتم معالجة أوضاع المكتب حتى يقوم بعمله على أكمل وجه خلال الفترة القادمة.