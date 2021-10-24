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السعودية تزف أخبار سارة لكل منهم خارج المملكة في تمديد تأشيرات الزيارة

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، تمديد تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة حتى 30 نوفمبر المقبل.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، فقد تقرر تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليا لمن هم خارج المملكة من مواطني الدول التي سبق تعليق القدوم منها.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تمديد تأشيرات الزيارة آليا دون رسوم أو مقابل مالي.

وأوضحت أن القرار جاء استكمالا لجهود السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا. وأكدت أن التمديد تم بشكل آلي حتى 30 نوفمبر المقبل.

كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، حيث تم إرسال نموذج التأشيرة الإلكترونية (e-visa) لهم

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