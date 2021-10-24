قرار جديد للبنك المركزي اليمني ملزم لجميع شركات الصرافة في عموم المحافظات وتحذير لمن سيخالف

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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الزم البنك المركزي في عدن شركات الصرافة في عموم محافظات الجمهورية بالربط الشبكي مع مركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة ،ومنحه صلاحيات مراقبة العمليات.

وفي التفاصيل قرر البنك المركزي اليوم الأحد، ربط أنظمة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بشبكته الآلية بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار الجهود الرامية لتنظيم أعمال الصرافة والحد من المضاربة بالعملة الوطنية.

وقال البنك في تعميم موجهة لشركات الصرافة، انه تقرر "الربط الشبكي لأنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن.. على أن تتم استكمال الإجراءات خلال شهر أكتوبر الجاري.

وألزم البنك كافة الشركات بالربط الشبكي مع منحه "صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة".

وأكد على "أن الربط الشبكي بنظام الصرافة مع البنك المركزي يعتبر أحد الاشتراطات اللازمة لتجديد التراخيص"

وحذر البنك، المخالفين بـ"سحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية".

وأوضح التعميم، أن "الربط الشبكي لأنظمة الصرافين مع البنك المركزي جاء استناداً للقوانين المنظمة لأعمال الصرافة النافذة منذ تعديلاتها وذلك للحد من المخاطر المرفقة لنشاطها".