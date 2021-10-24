تعليق الرئاسة حول اغتيال القيادي الأهدل في تعز وتوجيهات تقضي بسرعة ملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تقرير

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وصفت الرئاسة اليمنية، حادثة اغتيال القيادي البارز في حزب الاصلاح والمقاومة الشعبية، ضياء الحق الأهدل، بالجريمة الغادرة.

وقال الرئيس عبد ربه منصور هادي في برقية عزاء ومواساة، ان هذه العملية إرهابية غادرة وجبانة نفذتها عناصر إجرامية بمحافظة تعز.

وفي البرقية، اشاد الرئيس بمناقب الشهيد وادواره البطولية في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً..مشيراً الى مواقفه الانسانية والخيرية واسهاماته الفاعلة في المجال الاغاثي.

بدروه بعث نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، برقية مماثلة.

وأشاد علي محسن في البرقية، التي بعثها إلى أسرة وذوي الشهيد وأقاربه، بمناقب الشهيد البطل وتضحياته وأدواره الوطنية والنضالية، وجهوده في مقارعة مليشيات الحوثي الإرهابية، إضافة إلى إسهاماته في الجانب الإنساني والخيري، وإثرائه للعمل السياسي والحزبي.

وأكد نائب الرئيس بأن هذه الجريمة الإرهابية الشنعاء التي ارتكبتها أيادٍ إجرامية آثمة وغادرة، هي محاولة فاشلة لإثناء أبناء محافظة تعز الأبطال عن مساندة مشروع الدولة والحرية والعيش بكرامة وسلام، في وقت يواجهون بثبات وصبر، حصار المليشيات الانقلابية المستمر منذ سنوات ويتصدون بكل شجاعة لعصابات الانقلاب والتخريب والإرهاب، مشدداً على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بدورها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

واغتال مسلحون مجهولون، صباح امس السبت، القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، ضياء الحق الأهدل، عقب خروجه من منزله، في شارع جمال وسط مدينة تعز، وأرداه قتيلا على الفور.

معين يتابع

الى ذلك ذكرت وكالة سبأ أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، تابع الإجراءات التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة بمحافظة تعز، للتحقيق في عملية الاغتيال الآثمة والجبانة التي استهدفت القيادي في المقاومة الشعبية ضياء الحق الاهدل.

وأكد خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ تعز نبيل شمسان امس، على سرعة مباشرة لجنة التحقيق المشكلة لإجراءاتها والعمل على ملاحقة وضبط الجناة المتورطين في هذه الجريمة الإرهابية، وتقديمهم الى الأجهزة القضائية لينالوا جزائهم العادل والرادع.

واستمع معين عبدالملك من محافظ تعز الى تقرير اولي عن ملابسات الجريمة واللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق والتوجيهات الصادرة بسرعة ملاحقة وضبط المجرمين.

لجنة تحقيق

وكان محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان،وجه بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة اغتيال المناضل ضياء الحق الأهدل وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحسب وكالة "سبأ" فقد قضت التوجيهات بسرعة تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير عام الشرطة وعضوية ممثلين عن الامن القومي والامن السياسي والاستخبارات العسكرية والمباحث الجنائية للتحقيق في حادثة اغتيال الاهدل وتعقب وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع.