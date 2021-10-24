الشباب والرياضة تسلم الأندية المشاركة في بطولة الدوري اليمني مبلغ 22 مليون ريال

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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جرى اليوم الأحد، بسيئون تسليم الدعم المالي المقدم من وزارة الشباب والرياضة لاندية الدرجة الاولى المشاركة في دوري كرة القدم للموسم الرياضي 2021 – 2022م.

حيث قام مدير مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت رياض الجهوري بتسليم 11 ناديا الدعم المقدر بـ 22 مليون ريال.

واكد أن الوزارة ستسخر كافة الإمكانيات المتاحة بما يخدم قطاع الشباب والرياض في اليمن.

ويخوض 11 ناديا منافسات الدوري العام الممتاز الذي استئنف هذا العام بعد توقف لسنوات بسبب الحرب.

ووزعت الفرق على مجموعتين وتقام مباريات الدوري في ملعب الفقيد الخليفة بمدينة سيئون بحضرموت بنظام الذهاب والاياب.

وامس السبت استعاد فريق وحدة صنعاء صدارة المجموعة الأولى للدوري العام لكرة القدم، بفوزه على العروبة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الفقيد ناصر الخليفي بشبوة.

تمكن هداف الوحدة محمد هاشم من إحراز هدف التقدم مطلع الشوط الأول من علامة الجزاء، وبعد خمس دقائق أهدر لاعب العروبة محمد العبيدي ركلة جزاء، قبل أن يسجل زميله محمد الحرازي هدف التعديل عند الدقيقة 16، لكن الوحدة عاد للتقدم من جديد بهدف الشاب عبد الرحمن الشامي في الدقيقة 33، ليحافظ الزعيم على النتيجة طيلة دقائق المباراة.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، في حين بقي العروبة في المركز الخامس بسبع نقاط.