مواطنون يقعون ضحية محتال كبير نصب عليهم بنحو ربع مليار ريال والأمن يلقي القبض عليه

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أعلن في محافظة المهرة اقصى شرق اليمن، عن ضبط متهم بارتكاب خمس جرائم احتيال ونصب، بمبلغ إجمالي وصل الى نصف مليون ريال سعودي وخمسون الف دولار ما يعادل 240 مليون ريال يمني.
وفي التفاصيل قال المركز الاعلامي التابع لمحافظة المهرة امس، نقلا عن مصدر أمني "إن إدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة ألقت القبض على المتهم ( م. ع. ي. ا. ) بعد تلقي الإدارة عدد من البلاغات عن تعرض بعض المواطنين للنصب والاحتيال، لتباشر إجهزة البحث التحري عن الجاني إلى ان تم القبض عليه وجرى فتح محضر جمع الاستدلالات واستكمال الإجراءات القانونية وإحالة الجاني إلى النيابة العامة".
واضاف المركز "كما أكد نائب مدير الأمن والشرطة بالمحافظة - مدير البحث الجنائي العقيد الركن احمد علي رعفيت على ان الأجهزة الأمنية بالمهرة ستقف عائق أمام كل مجرم يحاول أرتكاب جريمته والفرار بها مستغلا ضروف الحرب التي تعيشها بلادنا موضحاً .. إلى أن أي مجرم يصل المحافظة سيتم ضبطه مهما اختلف مكان وأسلوب الجريمة ومكافحتها بكل انواعها".
وخلال هذا الاسبوع تمت إحالة متهم آخر إلى النيابة العامة قام بخمسة عشر جريمة نصب واحتيال على مواطنين من محافظات مختلفه، بحسب المركز .